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    Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu ameliyat oldu

    Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle geçtiğimiz pazar günü ameliyat masasına yattı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 09:39
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 10:05
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    Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu ameliyat oldu

    Bacağındaki ağrılar üzerine hastaneye başvuran ve yapılan tetkiklerde damar tıkanıklığı tespit edilen Neşe Tevetoğlu, Ataşehir’deki bir hastanede ameliyat oldu.

    Tevetoğlu, geçirdiği “femoral popliteal bypass” operasyonunun ardından normal odaya alındı.

    İKİNCİ AMELİYATI

    Neşe Tevetoğlu, 2020 yılının Ocak ayında da sağ bacağında ağrı, uyuşma ve his kaybı şikayetleriyle doktora gitmiş, bacak ana atardamarında yüzde 100 tıkanıklık olduğu tespit edilince acilen ameliyata alınmıştı. Yaklaşık 2 yıl sonra yeniden aynı sorunları yaşayan Tevetoğlu, bir kez daha operasyon geçirdi. Neşe Tevetoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu ameliyat oldu #1

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