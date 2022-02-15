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    Tarkan'ın randevu gecesi

    Tarkan, '14 Şubat Sevgililer Günü'nde Pınar Dilek Tevetoğlu'nu romantik bir akşam yemeğine çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 10:44
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    Tarkan'ın randevu gecesi

    "Geççek" adlı yeni şarkısını 17 Şubat'ta dinleyicileriyle buluşturacağını açıklayan Tarkan, 2016 yılında evlendiği Pınar Dilek Tevetoğlu ile yemeğe çıktı.

    "RANDEVU GECESİ"

    "Liya" adında kızları olan çift, "14 Şubat Sevgililer Günü" gecelerinden fotoğraflar yayınladı. Tarkan, paylaşımına "Date night (Randevu gecesi)" notunu düştü.

    VIP araçla mekana giden şarkıcı, selfie yaptığı kareyi de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    Tarkan ın randevu gecesi #1

    Tarkan ın randevu gecesi #2


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