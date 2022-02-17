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    Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' muhalefet tarafından beğenildi

    Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı 'Geççek'in klibinden ilk görüntüleri paylaşan Tarkan'ın şarkısının sözleri sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 23:25
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    Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' muhalefet tarafından beğenildi

    Son albümünü 2017 yılında yayınlayan megastar Tarkan, yeni şarkısı Geççek'i hayranlarıyla buluşturdu.

    "SEÇİM ŞARKISI GİBİ" YORUMLARI YAPILDI

    Dijital müzik platformlarında dinleyiciye sunulan şarkı hakkında yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı "yeni marşımız", "seçim şarkısı" gibi yorumlarda bulundu.

    Bazı kesim ise şarkıyı beğenmediğini ve Tarkan'a yakışmadığını belirtti.

    MERAL AKŞENER VE CHP'LİLER ŞARKIYI PAYLAŞTI

    Sözleri nedeniyle siyasi mesaj içerdiği belirtilen şarkı, muhalefetin de dikkatinden kaçmadı.

    Özellikle Millet İttifakı'ndan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bazı CHP'liler tarafından büyük beğeni topladı.

    Tarkan ın yeni şarkısı Geççek muhalefet tarafından beğenildi #1

    Tarkan ın yeni şarkısı Geççek muhalefet tarafından beğenildi #2

    Tarkan ın yeni şarkısı Geççek muhalefet tarafından beğenildi #3

    Tarkan ın yeni şarkısı Geççek muhalefet tarafından beğenildi #4

    TARKAN: BU ŞARKI UMUT OLUR DİYE DÜŞÜNDÜM

    Öte yandan, Tarkan yeni şarkısı “Geççek” ile ilgili duygularını şöyle ifade etmişti:

    "Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. ‘Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek’. ‘Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım’ dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki ‘Geççek’ yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir."

    Tarkan ın yeni şarkısı Geççek muhalefet tarafından beğenildi #5

    TARTIŞILAN ŞARKININ SÖZLERİ

    "Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

    Daha önce de sanki

    Sırtımızdan vurmadı mı?

    Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

    Düştük evet ama kalkmadık mı?

    Biz hep hayata meydan okumadık mı?

    Sen ferah tut içini

    Biz neleri atlatmadık ki

    Geççek geççek

    elbet bu da geççek

    Gör bak umudun gününü gün etçek

    Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

    O çiçekten günler çok yakın inan

    Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

    Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

    Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

    O çiçekten günler çok yakın inan

    Dayan, çoğu gitti azı kaldı

    Yapma!

    Güze, kışa boğma yazını

    Yakındır sabrın zaferi Düştük evet ama kalkmadık mı?

    Biz hep hayata meydan okumadık mı?

    Sen ferah tut içini Biz neleri atlatmadık ki

    Geççek geççek elbet bu da geççek

    Gör bak umudun gününü gün etçek

    Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

    O çiçekten günler çok yakın inan

    Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

    Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

    Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

    O çiçekten günler çok yakın inan

    Çok uzattın vallahi bıktık

    Bi durmadın vermedin ki aman

    Hadi yeter artık fena bunaldık

    Düş babam artık düş yakamızdan

    Var bir hayır her şerde dedik

    Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

    Ama yeter artık, anladık tamam

    Düş babam artık düş yakamızdan

    Beni sorarsan

    Ben de iyi değilim pek

    Kalmadı eski neşem hiç

    Tadım tuzum yok pek

    Dar dar dar geliyor

    Ruhuma bedenim

    Har har yanıyorum

    Küle dönmek üzereyim

    Bi suyun akışındayım

    Bi gidiyorum tersine

    Bi arkadaşım ümitle

    Bi aram açık kaderle

    Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

    Gün doğmadan neler doğar bilirim"

    Tarkan ın yeni şarkısı Geççek muhalefet tarafından beğenildi #6


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