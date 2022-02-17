Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' muhalefet tarafından beğenildi

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı 'Geççek'in klibinden ilk görüntüleri paylaşan Tarkan'ın şarkısının sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Son albümünü 2017 yılında yayınlayan megastar Tarkan, yeni şarkısı Geççek'i hayranlarıyla buluşturdu.

"SEÇİM ŞARKISI GİBİ" YORUMLARI YAPILDI

Dijital müzik platformlarında dinleyiciye sunulan şarkı hakkında yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı "yeni marşımız", "seçim şarkısı" gibi yorumlarda bulundu.

Bazı kesim ise şarkıyı beğenmediğini ve Tarkan'a yakışmadığını belirtti.

MERAL AKŞENER VE CHP'LİLER ŞARKIYI PAYLAŞTI

Sözleri nedeniyle siyasi mesaj içerdiği belirtilen şarkı, muhalefetin de dikkatinden kaçmadı.

Özellikle Millet İttifakı'ndan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bazı CHP'liler tarafından büyük beğeni topladı.

TARKAN: BU ŞARKI UMUT OLUR DİYE DÜŞÜNDÜM

Öte yandan, Tarkan yeni şarkısı “Geççek” ile ilgili duygularını şöyle ifade etmişti:

"Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. ‘Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek’. ‘Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım’ dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki ‘Geççek’ yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir."

TARTIŞILAN ŞARKININ SÖZLERİ

"Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek

elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma!

Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

Gün doğmadan neler doğar bilirim"