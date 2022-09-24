Tatlıses ailesinin mutlu günü

İbrahim Tatlıses'in Adalet Sara'dan olan oğlu Ahmet Tatlıses, üçüncü kez dedelik heyecanı yaşadı…

Son dönemde babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Ahmet Tatlıses ve ailesinden mutlu bir haber geldi.

Ahmet Tatlıses, üçüncü kez dede oldu.

Oğlu Mert Tatlıses'in kızı Ayza’yı kucağına alan dede Ahmet Tatlıses, mutluluğunu Instagram sayfasından dile getirdi.

“Hayırlı bir insan ve evlat ol inşallah”

Tatlıses, şu mesajı yayınladı:

“Sevgi ve saygı dolu bir ailenin en değerli hazine olduğunu hepimiz bilir, kabul ederiz değil mi? Bu hazineyi değerli kılan 2 şey var; önce onu bulmak sonra değerini bilmek… Bugün 3. kez büyükbaba oldum, Yavrum Mert’imin, 3. yavrusu dünyamıza geldi. Ayza kızım, adı gibi ay yüzlü kızım hoş geldin, sefalar getirdin… Hayırlı bir insan ve evlat ol inşallah… Allah seni bizlere bağışlasın.”