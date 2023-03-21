Taylor Swift milyarder olacak Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, çıktığı turneden kazanacağı parayla gündeme geldi.

33 taşındaki Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, geçtiğimiz aylarda ABD'de en fazla dinlenen şarkılar listesinde ilk 10'u tümüyle ele geçiren ilk müzisyen olmuştu.

500 milyon dolar hesaba yatacak

Swift'in, çıktığı turneden 500 milyon dolar kazanacağı hesaplandı.

Halihazırda serveti 570 milyon dolar olan Swift, turneden bu geliri elde ederse milyarder olacak.

Bu durumda, sadece müzik kariyerinden milyarder olan ilk kadın şarkıcı rekorunu kıracak.

Rihanna'nın kulvarı başka

Milyarder olan ilk kadın şarkıcı unvanını taşıyan Rihanna (35) servetini kozmetik ve iç giyim şirketlerine borçlu.