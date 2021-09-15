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- Taze aşıklar yakalandı! Sarp Levendoğlu, Naz Çağla Irmak'ı yalnız bırakmadı
Taze aşıklar yakalandı! Sarp Levendoğlu, Naz Çağla Irmak'ı yalnız bırakmadı
- Haber Merkezi
- 15.09.2021 - 17:21
Kanser nedeniyle hayatını kaybeden Neslican Tay'ın mücadelesini anlatan Demir Kadın filmi için saçlarını kazıtan 24 yaşındaki başarılı oyuncu Naz Çağla Irmak, şimdilerde aşk hayatıyla gündemde...
2 yıl evli kaldığı Birce Akalay'dan 2016'da boşanan ve ardından Derya Şensoy ile aşk yaşayan 39 yaşındaki oyuncu Sarp Levendoğlu aradığı mutluluğu buldu.
Levendoğlu, Naz Çağla Irmak ile aşk yaşamaya başladı.
OBJEKTİFLERE YAKALANDILAR
Aşklarını saklamayıp sosyal medyadan gözler önüne seren taze aşıklar ilk kez birlikte görüntülendiler. Oyuncu çift, 'Amacı Olmayan Grup' filminin galasında dün birlikte objektiflere yansıdı.
SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMADI
İki yıl önce pandemi nedeniyle vizyona giremeyen ve internet fenomenlerinin hayatını mizahi olarak ele alan 'Amacı Olmayan Grup' filminin galası dün gerçekleştirildi.
Naz Çağla Irmak ile Sarp Levendoğlu ilk kez sinema galasında objektiflere takıldı. Levendoğlu, filmde rol alan sevgilisini heyecanlı gününde yalnız bırakmayıp, galaya katıldı.
Film öncesi görüntülenen çift, mutlu olduklarını dile getirdi.