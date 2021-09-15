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Taze aşıklar yakalandı! Sarp Levendoğlu, Naz Çağla Irmak'ı yalnız bırakmadı

Taze aşıklar yakalandı! Sarp Levendoğlu, Naz Çağla Irmak'ı yalnız bırakmadı

Sarp Levendoğlu ile kendisinden 15 yaş küçük olan meslektaşı ve sevgilisi Naz Çağla Irmak, katıldıkları bir filminin galasında ilk kez birlikte görüntülendi.