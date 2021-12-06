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- Teoman, eski bir fotoğrafını paylaştı
Teoman, eski bir fotoğrafını paylaştı
Şarkıcı Teoman, gençlik yıllarında gitarıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.
- Haber Merkezi
- 06.12.2021 - 09:09
- Güncelleme : 06.12.2021 - 10:57
Rock müziğin başarılı ismi Teoman, sosyal medya hesabından ilginç paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Ünlü şarkıcı, yaptığı son paylaşımla hayranlarına adeta zamanda yolculuk yaptırdı.
HAYALİ GERÇEK OLDU
54 yaşındaki ünlü şarkıcı, gençlik yıllarında elinde gitarıyla verdiği pozu, "Sene 1997... Ne olmak istiyorum biliyor musun? Güzel müzik yapmak ve bunu insanlarla paylaşmak... Konserlerde şarkılarımı bir sürü güzel insanla birlikte söylemek çok güzel." notuyla yayınladı.