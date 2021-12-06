Teoman, eski bir fotoğrafını paylaştı

Şarkıcı Teoman, gençlik yıllarında gitarıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

Rock müziğin başarılı ismi Teoman, sosyal medya hesabından ilginç paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Ünlü şarkıcı, yaptığı son paylaşımla hayranlarına adeta zamanda yolculuk yaptırdı.

HAYALİ GERÇEK OLDU

54 yaşındaki ünlü şarkıcı, gençlik yıllarında elinde gitarıyla verdiği pozu, "Sene 1997... Ne olmak istiyorum biliyor musun? Güzel müzik yapmak ve bunu insanlarla paylaşmak... Konserlerde şarkılarımı bir sürü güzel insanla birlikte söylemek çok güzel." notuyla yayınladı.