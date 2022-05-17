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- Teoman'dan seyircilere: Ayağa kalkın
Teoman'dan seyircilere: Ayağa kalkın
Teoman, kendisini dinlemeye gelen seyircileri ayağa kaldırdı.
- Haber Merkezi
- 17.05.2022 - 15:06
- Güncelleme : 17.05.2022 - 15:09
Rock müziğin sevilen ismi Teoman, dün akşam İstanbul'da sahne aldı.
Hayranlarına unutulmaz bie konser gecesi yaşatan Teoman, iki saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi.
"Ayağa kalkın"
Konserin son 4 şarkısında seyircileri ayağa kaldıran Teoman, “Kimse kimsenin oturmasına izin vermesin. Ayağa kalkın ki Rockstar olduğumuzu hissedelim.” dedi.
Komutlara uyan seyirciler öne gelerek, finalde Teoman’a eşlik etti.