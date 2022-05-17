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    Teoman'dan seyircilere: Ayağa kalkın

    Teoman, kendisini dinlemeye gelen seyircileri ayağa kaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 15:09
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    Teoman'dan seyircilere: Ayağa kalkın

    Rock müziğin sevilen ismi Teoman, dün akşam İstanbul'da sahne aldı.

    Hayranlarına unutulmaz bie konser gecesi yaşatan Teoman, iki saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi.

    "Ayağa kalkın"

    Konserin son 4 şarkısında seyircileri ayağa kaldıran Teoman, “Kimse kimsenin oturmasına izin vermesin. Ayağa kalkın ki Rockstar olduğumuzu hissedelim.” dedi.

    Komutlara uyan seyirciler öne gelerek, finalde Teoman’a eşlik etti.

    Teoman dan seyircilere: Ayağa kalkın #1

    Teoman dan seyircilere: Ayağa kalkın #2


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