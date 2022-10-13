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    Tesettüre giren Popstar Özlem'den itiraflar

    Popstar yarışmasında "Dekolte giymem" dediği için jürinin eleştirilerine maruz kalan Özlem Güneş Osma, yaşadıklarını anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 12:19
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    Tesettüre giren Popstar Özlem'den itiraflar

    Yıllar önce yayınlanan Popstar yarışmasında jüri olan Ebru Gündeş, Bülent Ersoy ve Armağan Çağlayan'ın, dekolte giymediği için eleştirdiği Popstar Özlem, Gökhan Çınar'ın Katarsis X-TRA programına konuk oldu.

    Yıllar sonra ortaya çıkan Özlem Osma, tesettüre girdikten sonra adını da Mekselina İslam olarak değiştirdi.

    "İslamda kendimi buldum" diyen Popstar Özlem konuşmasında şunları söyledi: "Adımı değiştireyim diye düşünmedim ama sosyal medya hesabı açarken bu ismi düşündüm. Sayfa da öyle kaldı" dedi.

    Tesettüre giren Popstar Özlem den itiraflar #1

    İçini döken Popstar Özlem, yarışmada yaşadıklarını da anlattı:

    Baskı yaptılar

    "Orada hiç rahat değildim. Beni olduğumdan farklı biriymiş gibi göstermeye çalıştılar. Sürekli kıyafetim eleştiriyor. Açık giyinmezsen olmaz... Arka tarafta da böyle. Hep dekolte giymemi istediler. Tehdit ettiler. Ekranda da sadece kıyafetim eleştiriliyor. Ebru Gündeş bana 'Dekolte giymen gerekirse giyer misin?' dedi. Ben de giymem dedim. Bu ekrana yansıyınca rahatsız oldum.

    Tesettüre giren Popstar Özlem den itiraflar #2

    "Elenmek istedim"

    Olduğumdan farklı gösterilince hayallerim yıkıldı. Dekolte meselesinden çok üstüme gelindi ve elenmek istedim."

    Tesettüre giren Popstar Özlem den itiraflar #3Tesettüre giren Popstar Özlem den itiraflar #4


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