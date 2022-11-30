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    Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz'in adını duyunca öfkelendi

    Önceki akşam Cihangir'deki bir barda kız arkadaşıyla görüntülenen Thor, sinirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 14:11
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 14:19
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    Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz'in adını duyunca öfkelendi

    İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz’den ayrılsa da Türkiye'den ayrılamıyor.

    Thor, önceki akşam Cihangir’de bir barda kız arkadaşı ile görüntülendi.

    "Sizi anlamıyorum"

    Muhabirlerin fotoğraf çektiğini fark edince arkadaşının arkasına geçti. Çıkışta habercilerin “Dilan’ı bu kadar çabuk mu unuttunuz?” sorusuna sinirlendi. Ünlü yönetmen, sorulara "Sizi anlamadım.'' diyerek öfkelendi.

    Ünlü yönetmenin, geçtiğimiz hafta da bir kız arkadaşını dudağından öpmeye çalışması dikkat çekmişti.

    Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz in adını duyunca öfkelendi #1

    Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz in adını duyunca öfkelendi #2

    Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz in adını duyunca öfkelendi #3

    Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz in adını duyunca öfkelendi #4

    Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz in adını duyunca öfkelendi #5

    Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz in adını duyunca öfkelendi #6


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