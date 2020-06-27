Dolar
6.8567
0.0102%
Euro
7.6936
0.0077%
Altın
1771.5
0.4542%
Borsa
114668.41
0.4638%
G. Altın
390.681
0.4868%
Bitcoin
63813.64
-0.8289%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    TikTok fenomeni Siya Kakkar, 16 yaşında öldü

    Hindistanlı Instagram fenomeninin, intihar ettiği öne sürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2020 - 14:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    TikTok fenomeni Siya Kakkar, 16 yaşında öldü #1

    TikTok yıldızı Siya Kakkar, 16 yaşında hayatını kaybetti.

    Kakkar'ın ölüm haberini, menajeri Arjun Sarin duyurdu. Sarin, sosyal medya hesabından, "Huzur içinde yatsın. Diyecek kelime yok. Her zaman en iyi artist olacaksın." diye yazdı.

    2 milyon takipçili Siya Kakkar, TikTok hesabında yaptığı Hint dansları ve ilginç yorumlarıyla tanınıyordu.

    İNTİHAR ETTİ İDDİASI

    Kakkar'ın kesin ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Ancak Hindistan basınında çıkan haberlere göre, ünlü isim intihar ederek canına kıydı.

    TikTok fenomeni Siya Kakkar, 16 yaşında öldü #2

    SİYA KAKKAR ÜZÜNTÜSÜ

    Hindistanlı birçok ünlü isim, Siya Kakkar'ın hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü dile getirdi. Kakkar, ölümünden önce 1 milyon takipçiye sahipti.

    TİKTOK, HİNDİSTAN'DA POPÜLER

    TikTok, Asya ülkesinde bu yılın başlarında iki hafta engellenmesine rağmen popülerliğini artırmış durumda.

    TikTok fenomeni Siya Kakkar, 16 yaşında öldü #3

    TikTok fenomeni Siya Kakkar, 16 yaşında öldü #4

    TikTok fenomeni Siya Kakkar, 16 yaşında öldü #5

    TikTok fenomeni Siya Kakkar, 16 yaşında öldü #6

    Görüş Bildir