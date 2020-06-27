TikTok fenomeni Siya Kakkar, 16 yaşında öldü

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Hindistanlı Instagram fenomeninin, intihar ettiği öne sürüldü.

TikTok yıldızı Siya Kakkar, 16 yaşında hayatını kaybetti.

Kakkar'ın ölüm haberini, menajeri Arjun Sarin duyurdu. Sarin, sosyal medya hesabından, "Huzur içinde yatsın. Diyecek kelime yok. Her zaman en iyi artist olacaksın." diye yazdı.

2 milyon takipçili Siya Kakkar, TikTok hesabında yaptığı Hint dansları ve ilginç yorumlarıyla tanınıyordu.

İNTİHAR ETTİ İDDİASI

Kakkar'ın kesin ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Ancak Hindistan basınında çıkan haberlere göre, ünlü isim intihar ederek canına kıydı.

SİYA KAKKAR ÜZÜNTÜSÜ

Hindistanlı birçok ünlü isim, Siya Kakkar'ın hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü dile getirdi. Kakkar, ölümünden önce 1 milyon takipçiye sahipti.

TİKTOK, HİNDİSTAN'DA POPÜLER

TikTok, Asya ülkesinde bu yılın başlarında iki hafta engellenmesine rağmen popülerliğini artırmış durumda.