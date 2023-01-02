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    Timsah Celil'in son hali

    Çukur'da Timsah Celil olarak akıllara kazınan Ahmet Melih Yılmaz'dan derin yırtmaçlı pozlar geldi.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 07:15
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 07:18
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    Timsah Celil'in son hali

    Çukur dizisinde Timsah Celil karakterine hayat vererek hafızalara kazınan ve trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, 2022 yılında trans birey olduğunu açıklamıştı.

    Cinsiyet değiştiren başarılı oyuncu adını da Meli Bendeli olarak değiştirdi. Meli Bendeli 2023 yılına girerken yen paylaşımlarda bulundu.

    Timsah Celil in son hali #1

    Yılbaşı tarzı

    Cinsiyet değişimi sonrası göğüs ve dudak estetiği de yaptıran başarılı oyuncu yılbaşı gecesi için iddialı bir kıyafet seçti. Derin bacak dekoltesi tercih eden oyuncu göğüs dekoltesini de ihmal etmedi.

    Timsah Celil in son hali #2

    "Herkese iyi seneler"

    Yeni yıla oldukça şık giren Meli Bendeli üst üste pozlarını da paylaştı. Meli Bendeli "Herkese iyi seneler" yazarak paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı.

    Timsah Celil in son hali #3

    Timsah Celil in son hali #4


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