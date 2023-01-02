Timsah Celil'in son hali

Çukur'da Timsah Celil olarak akıllara kazınan Ahmet Melih Yılmaz'dan derin yırtmaçlı pozlar geldi.

Çukur dizisinde Timsah Celil karakterine hayat vererek hafızalara kazınan ve trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, 2022 yılında trans birey olduğunu açıklamıştı.

Cinsiyet değiştiren başarılı oyuncu adını da Meli Bendeli olarak değiştirdi. Meli Bendeli 2023 yılına girerken yen paylaşımlarda bulundu.

Yılbaşı tarzı

Cinsiyet değişimi sonrası göğüs ve dudak estetiği de yaptıran başarılı oyuncu yılbaşı gecesi için iddialı bir kıyafet seçti. Derin bacak dekoltesi tercih eden oyuncu göğüs dekoltesini de ihmal etmedi.

"Herkese iyi seneler"

Yeni yıla oldukça şık giren Meli Bendeli üst üste pozlarını da paylaştı. Meli Bendeli "Herkese iyi seneler" yazarak paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı.