Timsah Celil'in son pozları

Göğüs estetiği olan Çukur'un Timsah Celil'i son pozlarıyla gündem oldu.

Çukur dizisinde ‘Timsah Celil’ karakterini canlandıran, daha sonra ise Cam Tavanlar dizisiyle izleyenlerin karşısına çıkan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirerek trans birey olduğunu açıklamıştı.

Can önü pozu

Trans birey olduğunu açıklayarak Meli Bendeli ismini alan ünlü isim, iddialı pozlarıyla ve son haliyle sosyal medyayı salladı.

Meli Bendeli'nin cam önünde verdiği pozlar gündem oldu.