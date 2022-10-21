Tivorlu İsmail: Platform ne kadar yüksekte olsa ben atlarım

Tivorlu İsmail: Platform ne kadar yüksekte olsa ben atlarım

Tivorlu İsmail, şapka ve gözlük takarak neden sahneye çıktığını ve yüksek platformlu sahnelerden neden atladığını anlattı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bölgede düğünlerde yerel sanatçı olarak katılan ve Tivorlu İsmail olarak bilinen İsmail Aşkan, sosyal medyada seslendirdiği şarkı ile kitleleri coşturarak ünlendi.

Güneş gözlüğü ve şapka takan, kendine özgü giyinen ve şarkı söylediği platformdan kendini aşağı atarak hayran kitlesinin içerisine karışan Tıvorlu İsmail, sahneden neden aşağı atladığını anlatı.

"Sahnede olduğum zaman zevk almıyorum"



Silopi’de sahneye çıktığını ve gençlerden 20 metre uzakta olduğunu ifade eden Aşkan, sahnede zevk almadığını söyledi.

Gençlerin içinde olmaktan zevk aldığını aktaran Aşkan, "Platform ne kadar yüksekte olsa ben atlarım. Bir ara 3-4 metre yükseklikten atladım, ayağım kırıldı. Bir ay yatakta kaldım. O atlayıştan zevk alıyorum. Sahnede olduğum zaman zevk almıyorum." dedi.

"Bomba gibi geleceğim"



İHA'nın haberine göre; yeni şarkı için İstanbul'a gideceğine değinen Aşkan, "3 ay İstanbul’da kalacağım. Güzel şeyler hazırlayacağım, bomba gibi geleceğim. Hazırlığımı yapıyorum, yakın zamanda 4 parça geliyor." ifadelerini kullandı.

Tıvorlu İsmail: Platform ne kadar yüksekte olsa ben atlarım VİDEO







