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    Tolgahan Sayışman, ailesi için paraya kıydı

    Tolgahan Sayışman, koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle tekne tatiline çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2020 - 07:19
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    Tolgahan Sayışman, ailesi için paraya kıydı

    Tolgahan Sayışman, her sene yaptığı mavi turdan bu sene de vazgeçmedi. Daha önceki yıllarda eşi Almeda Abazi’yla baş başa tekne keyfi yapan oyuncu, bu defa koronavirüs nedeniyle ailesini de planlarına dahil etti.

    1 HAFTA KİRALADI

    Sayışman, kendisi ve eşinin anne-babasıyla yapacağı tekne tatili için de kesenin ağzını açtı. Oyuncunun, günlüğü 35 bin TL olduğu öğrenilen yatı bir haftalık kiraladığı ortaya çıktı.

    Salgın nedeniyle ailesini riske atmak istemeyen Sayışman, sekiz kamaralı, 44 metrelik tekne için 245 bin TL ödeyecek. Tedbirleri alan aile, tatile ise önümüzdeki hafta başlayacak.

    Tolgahan Sayışman, ailesi için paraya kıydı #1

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