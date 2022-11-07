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    Tove Lo, sahnede soyundu

    İsveç asıllı şarkıcı Tove Lo'nun konserde göğüslerini açması şaşkınlık yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 10:14
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    Tove Lo, sahnede soyundu

    35 yaşındaki İsveç asıllı şarkıcı Tove Lo, önceki akşam İngiltere'de konser verdi.

    Ünlü şarkıcı, sahneye altında sadece iç çamaşırı üstünde ise altın rengi korse ile çıktı.

    Göğüslerini açtı

    Şarkıcı, performansı sırasında bir anda göğüslerini açıp kalabalığa doğru eğildi. Kalabalık, bu hareket karşısında şaşkınlık yaşadı.

    Telaffuz videosu

    Kısa süre önce de insanların ismini yanlış bir şekilde telaffuz ettiğini söyleyen şarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı video ile isminin nasıl telaffuz edileceğini açıklamıştı.

    Tove Lo, sahnede soyundu #1

    Tove Lo, sahnede soyundu #2

    Tove Lo, sahnede soyundu #3

    Tove Lo, sahnede soyundu #4

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