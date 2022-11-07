Tove Lo, sahnede soyundu

İsveç asıllı şarkıcı Tove Lo'nun konserde göğüslerini açması şaşkınlık yarattı.

35 yaşındaki İsveç asıllı şarkıcı Tove Lo, önceki akşam İngiltere'de konser verdi.

Ünlü şarkıcı, sahneye altında sadece iç çamaşırı üstünde ise altın rengi korse ile çıktı.

Göğüslerini açtı

Şarkıcı, performansı sırasında bir anda göğüslerini açıp kalabalığa doğru eğildi. Kalabalık, bu hareket karşısında şaşkınlık yaşadı.

Telaffuz videosu

Kısa süre önce de insanların ismini yanlış bir şekilde telaffuz ettiğini söyleyen şarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı video ile isminin nasıl telaffuz edileceğini açıklamıştı.

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