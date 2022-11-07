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Tove Lo, sahnede soyundu
İsveç asıllı şarkıcı Tove Lo'nun konserde göğüslerini açması şaşkınlık yarattı.
- Haber Merkezi
- 07.11.2022 - 09:44
- Güncelleme : 07.11.2022 - 10:14
35 yaşındaki İsveç asıllı şarkıcı Tove Lo, önceki akşam İngiltere'de konser verdi.
Ünlü şarkıcı, sahneye altında sadece iç çamaşırı üstünde ise altın rengi korse ile çıktı.
Göğüslerini açtı
Şarkıcı, performansı sırasında bir anda göğüslerini açıp kalabalığa doğru eğildi. Kalabalık, bu hareket karşısında şaşkınlık yaşadı.
Telaffuz videosu
Kısa süre önce de insanların ismini yanlış bir şekilde telaffuz ettiğini söyleyen şarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı video ile isminin nasıl telaffuz edileceğini açıklamıştı.
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