Trafik kazası geçiren Nurgül Yeşilçay'ın son hali

Geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir trafik kazası geçiren 45 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın son hali sevenlerini üzdü.

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bir kaza geçirdiğini ve vücudunda hasar bıraktığını açıklamıştı. Güzel oyuncu bu açıklamasıyla sevenlerini endişelendirmişti.

"BÜYÜK BİR KAZA ATLATTIM"

Önceki gün Arnavutköy'de görüntülenen Yeşilçay'ın son hali sevenlerini üzdü. Yeşilçay, "Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım! Ağzıma, çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek! Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız. Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen.

"İZLERİ HALA GEÇMEDİ"

Talihsiz bir kazaydı. İzleri hala geçmedi. Normalde otomobil kullanmayı seven birisi değilim. Kullanmak zorunda kaldım. Frene basayım derken panikleyerek gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum. Doktor kontrolü devam ediyor. Kalıcı bir hasar yok. Elektroşok ve fizik tedavi devam ediyor. Üç aylık bir süre içerisinde düzelecek." dedi.