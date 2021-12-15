Trafikte sürücüye tükürmüştü! Irmak Arıcı'nın asıl mesleği bakın neymiş...

Trafikte yaşadığı skandalla gündeme gelen şarkıcı Irmak Arıcı'nın gerçek mesleğini duyanlar şaşıp kalıyor. Arıcı, veterinerlik fakültesini başarıyla tamamlayarak diplomasını eline almış.

Müzik dünyasının genç ve yetenekli isimlerinden Irmak Arıcı, kısa sürede kariyerinde önemli bir noktaya geldi.

Irmak Arıcı; ilk olarak kendi Youtube kanalı üzerinde ve beste, sözleri kendisine ait olan “gece gibi gönlün” şarkısı ile büyük bir çıkış yapmayı başardı.

26 yaşındaki Arıcı, bu müthiş yükselişin ardından Mustafa Ceceli ile birlikte seslendirmiş olduğu “Mühür” isimli şarkı ile 70 milyondan fazla izlenme oranına ulaştı.

Son olarak trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tüküren son dönemlerin popüler şarkıcısı Irmak Arıcı, "Olaydan sonra psikolojim bozuldu, sonrasında da kendimi ifade edemedim. İnsanlar da beni çok yanlış anladı bu yüzden" dedi.

Irmak Arıcı'nın sevenleri, hayatına dair bir detayın ortaya çıkmasıyla şaşkınlığa uğradı. Arıcı'nın asıl mesleği, müzik sektörüne çok uzak bir yerlerden çıktı...

IRMAK ARICI'NIN GERÇEK MESLEĞİ

Irmak Arıcı biyografisi içinde rastladığımız bir detay, Veterinerlik Fakültesi’nden mezun olması.

Mesleği aslen veterinerlik olan Arıcı; müziği ise zevk için yaptığını ifade ediyor.