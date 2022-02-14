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Transparan tulumu Hande Yener'den sonra Dua Lipa giydi

Transparan tulumu Hande Yener'den sonra Dua Lipa giydi

Dua Lipa, geçen günlerde verdiği bir konserde daha önce Hande Yener'in giydiği markanın benzer bir tasarımını giydi.