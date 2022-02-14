- Haberler
- Magazin Haberleri
- Transparan tulumu Hande Yener'den sonra Dua Lipa giydi
Transparan tulumu Hande Yener'den sonra Dua Lipa giydi
Dua Lipa, geçen günlerde verdiği bir konserde daha önce Hande Yener'in giydiği markanın benzer bir tasarımını giydi.
- Haber Merkezi
- 14.02.2022 - 10:20
Son zamanlarda giydiği sahne kostümleriyle gündeme gelen Hande Yener, geçen aylarda bir kulüpte verdiği konserinde Mugler imzalı bir tulum giymişti.
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa da 3 gün önce Miami’de turnesinin başlangıç konserinde aynı markaya ait benzer bir tasarımla seyirci karşısına çıktı.
"TARZIM ONAYLANDI"
Hande Yener “İlham perim Dua Lipa’ya da uğramış. Türkiye’de ilkleri yapıyor olmam bir dünya starı tarafından da onaylanmış oldu” dedi.
Dua Lipa'nın giydiği tulum Hande Yener'in giydiği tuluma nazaran daha şık bulundu.