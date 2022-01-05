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    Tristan Thompson: Bebeğin babası benim

    Kardashian Ailesi üyelerinden Khloe Kardashian, kısa bir süre birlikte olduğu Maralee Nichols'dan da bir erkek bebek sahibi olduğunu kabul etti.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 13:33
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    Tristan Thompson: Bebeğin babası benim

    Khloe Kardashian ile birlitekliği sırasında aldatma iddialarıyla gündeme gelen basketbol yıldızı Tristan Thompson'ın, Maralee Nichols'dan bir bebek sahibi olduğu DNA testiyle kanıtlandı.

    BABALIK TESTİ YAPILDI

    Açıklamasında Nichols'ın bebeğinin babası olduğunu söyleyen Thompson, "Bugün yapılan babalık testi benim, Maralee Nichols'ın bebeğinin babası olduğumu kanıtladı. Eylemlerimin bütün sorumluluğunu üzerime alıyorum. Babalığım ortaya çıktığına göre bu bebeği dostane bir şekilde büyütmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

    "SANA SONSUZ SAYGIM VAR"

    Thompson, açıklamasında Khloe Kardashian'dan da özel olarak özür diledi. Thompson, kızı True'nun annesi Kardashian'a "Sergilediğim davranışları hak etmiyorsun. Bu davranışlarım, sana karşı olan kişisel görüşlerimle kesinlikle uyuşmuyor. Sana sonsuz saygım ve sevgim var." diye seslendi.

    Tristan Thompson: Bebeğin babası benim #1

    Tristan Thompson: Bebeğin babası benim #2


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