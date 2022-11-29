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- Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk yaşıyor iddiası
Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk yaşıyor iddiası
Yıllar önce bir dizide başrolleri paylaşan Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in Paris'te çekilen görüntüleri kafa karıştırdı.
- Haber Merkezi
- 29.11.2022 - 14:59
- Güncelleme : 29.11.2022 - 15:25
2014 yılında yayınlanan 'Kara Para Aşk' dizisiyle sevenlerinin gönlünde taht kuran, son olarak 'Sefirin Kızı'nda (2019-2021) birlikte kamera karşısına geçen Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.
Paris'te aşk
Birlikte vakit geçirmek için Paris'e giden ikili, baş başa yürürken görüntülendi. Arkadaşları varken baş başa yürüyen ikilinin aşk yaşadığı iddia edilirken Akyürek'in bir hamlesi de dikkatlerden kaçmadı.
Bandanası kolunda
Yakışıklı oyuncu, Tuba Büyüküstün'ün sık sık taktığı bandanasını bileğine bağlayarak aşk iddiasını güçlendirdi.