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    Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk yaşıyor iddiası

    Yıllar önce bir dizide başrolleri paylaşan Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in Paris'te çekilen görüntüleri kafa karıştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 14:59
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 15:25
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    Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk yaşıyor iddiası

    2014 yılında yayınlanan 'Kara Para Aşk' dizisiyle sevenlerinin gönlünde taht kuran, son olarak 'Sefirin Kızı'nda (2019-2021) birlikte kamera karşısına geçen Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

    Paris'te aşk

    Birlikte vakit geçirmek için Paris'e giden ikili, baş başa yürürken görüntülendi. Arkadaşları varken baş başa yürüyen ikilinin aşk yaşadığı iddia edilirken Akyürek'in bir hamlesi de dikkatlerden kaçmadı.

    Bandanası kolunda

    Yakışıklı oyuncu, Tuba Büyüküstün'ün sık sık taktığı bandanasını bileğine bağlayarak aşk iddiasını güçlendirdi.

    Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk yaşıyor iddiası #1

    Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk yaşıyor iddiası #2

    Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk yaşıyor iddiası #3

    Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk yaşıyor iddiası #4


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