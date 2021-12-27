Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi

Cumhurbaşkanı'na seslenen Tuğba Ekinci, "Yanlış anlaşılmalar olmuş düzeltilebilir diye düşünüyorum" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te yaşanan pitbull saldırısından sonra yeni bir karar almış ve belediye başkanlarına "Bu saldırı bardağı taşırdı. Bu nedenle tehlike arz eden tüm köpeklerin toplanmasını istiyorum." çağrısı yapmıştı.

Şarkıcı Tuğba Ekinciü, sosyal medya hesabından bu konuda Cumhurbaşkanı'ndan yardım istedi.

Her olay için bir yorumu bir açıklaması olan Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

"ZEKİ CUMHURBAŞKANIM"

"Sizi ne kadar severim sayarım bilirsiniz. Fakat sokak hayvanları için uygulanacak yeni prosedür benim de garibime gitti. Beni bilirsiniz kendim için sizden bir şey istemedim hiçbir zaman. Yanlış anlaşılmalar olmuş düzeltilebilir diye düşünüyorum. Değerli zeki Cumhurbaşkanım."