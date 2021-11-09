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    Tuğba Ekinci: Hacı Sabancı benim evime geldi

    Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, katıldığı programda Hacı Sabancı ile ilgili bir anısını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 15:34
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    Tuğba Ekinci: Hacı Sabancı benim evime geldi

    Şarkıcı ve sunucu Tuğba Ekinci, TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Ekinci, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Geçtiğimiz hafta Nazlı Kayı ile nikah masasına oturan sosyetenin ünlü ismi Hacı Sabancı ile bir anısını paylaşan Ekinci, ekran başındakileri şaşırttı.

    "HACI BENİM EVİME GELDİ"

    "Hacı Sabancı benim evime geldi." diyen Ekinci, "Benimle tanışmak için bir arkadaşımla iletişime geçmiş. Tanışmak isteyince ben de kabul ettim. Evime geldi tanıştık. Daha sakalları yoktu gencecik çocuktu, bana hayranmış.

    Yanlış anlaşılmasın ben oynak bir kadın değilim, daha çocuktu zaten." diye konuştu.

    Tuğba Ekinci: Hacı Sabancı benim evime geldi VİDEO

    Tuğba Ekinci: Hacı Sabancı benim evime geldi #1

    Tuğba Ekinci: Hacı Sabancı benim evime geldi #2Tuğba Ekinci: Hacı Sabancı benim evime geldi #3Tuğba Ekinci: Hacı Sabancı benim evime geldi #4Tuğba Ekinci: Hacı Sabancı benim evime geldi #5Tuğba Ekinci: Hacı Sabancı benim evime geldi #6

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