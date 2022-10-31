Tuğba Ekinci, İbrahim Çelikkol'u anlattı

Tuğba Ekinci bir dönem aşk yaşadığı ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, hakkında açıklamalarda bulundu.

Söylediği ve yaptığı her hareketle gündem olmayı başaran ünlü isimlerden şarkıcı Tuğba Ekinvi YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.

Ekinci, bir dönem aşk yaşadığı İbrahim Çelikkol ve Tarkan hakkında yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı.

"Dağa çıkarır"

Ekinci, Çelikkol için “İbrahim yetenekli ama kopyacıdır, iyi taklit eder. Yoksa piyasada ondan daha yetenekliler var. Bu arada çok asosyaldir. Onunla gidip bir balık yiyemezsin. En fazla seni alıp dağ başına çıkarır ateş yakar. Öyle de bir kırodur.” diye konuştu.

"Hobbit gibi"

Ünlü şarkıcı, Tarkan'a da kısa boylu, koca kafalı, bodur bir hobbit ifadelerini kullandı ve sözlerini, "O megastarsa herkes öyledir. Bir muck ile star olunmuyor" şeklinde noktaladı.