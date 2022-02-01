Tuğba Ekinci, nişanlısıyla Hadise'ye laf attı

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'le nişanlısı Berk Fenercioğlu'nu kıyasladı.

Geçtiğimiz haftalarda ünlü şarkıcı Hadise'ye evlilik teklifi eden iş insanı Mehmet Dinçerler, şirketinin borçlarından dolayı davalık oldu. Gündemden düşmeyen Dinçerler, önce Hadise'nin takip ettikleri listesinden çıkarıldı sonra da sosyal medya hesabını kapattı.

Sivri diliyle tanınan Tuğba Ekinci de Hadise'ye gönderme yapmadan duramadı.

"BENİM NİŞANLIM DAHA KASLI VE BORCU YOK"

Instagram hesabından pilot nişanlısı Berk Fenercioğlu'nun spor yaptığı anları paylaşan Ekinci, "Hadise, kusura bakma, benim nişanlım seninkinden kaslı ve yakışıklı. Babasının parasıyla da hava atmıyor. Borcu da yok. Pilottur kendisi." ifadelerini kullandı.

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