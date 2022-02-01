Euro
15.06
0.55%
Dolar
13.39
0.52%
Altın
776.49
0.76%
Borsa
2022
0.96%
Bitcoin
516.031
2.47%
BTXN Coin
31.60
-4.09%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Tuğba Ekinci, nişanlısıyla Hadise'ye laf attı

    Şarkıcı Tuğba Ekinci, Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'le nişanlısı Berk Fenercioğlu'nu kıyasladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 09:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tuğba Ekinci, nişanlısıyla Hadise'ye laf attı

    Geçtiğimiz haftalarda ünlü şarkıcı Hadise'ye evlilik teklifi eden iş insanı Mehmet Dinçerler, şirketinin borçlarından dolayı davalık oldu. Gündemden düşmeyen Dinçerler, önce Hadise'nin takip ettikleri listesinden çıkarıldı sonra da sosyal medya hesabını kapattı.

    Sivri diliyle tanınan Tuğba Ekinci de Hadise'ye gönderme yapmadan duramadı.

    "BENİM NİŞANLIM DAHA KASLI VE BORCU YOK"

    Instagram hesabından pilot nişanlısı Berk Fenercioğlu'nun spor yaptığı anları paylaşan Ekinci, "Hadise, kusura bakma, benim nişanlım seninkinden kaslı ve yakışıklı. Babasının parasıyla da hava atmıyor. Borcu da yok. Pilottur kendisi." ifadelerini kullandı.

    Tuğba Ekinci, spor yapan erkek arkadaşını paylaştı VİDEO

    Tuğba Ekinci, nişanlısıyla Hadise ye laf attı #1

    Tuğba Ekinci, nişanlısıyla Hadise ye laf attı #2

    Tuğba Ekinci, nişanlısıyla Hadise ye laf attı #3

    Tuğba Ekinci, nişanlısıyla Hadise ye laf attı #4


    Görüş Bildir