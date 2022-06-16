Tuğba Ekinci, Tarkan'ı eleştirdi

Tuğba Ekinci, 3 yıl aradan sonra dün akşam konser veren Tarkan'ın sahne performansını sert bir dille eleştirdi.

Türkiye'den ayrılıp ailesiyle birlikte yurt dışına yerleşen Tarkan, önceki gün bir konser için yurda dönüş yaptı.

3 yıl aradan sonra sahneye çıkan Tarkan'ın sahne performansını gören şarkıcı Tuğba Ekinci, Megastar'ı eleştirdi.

"Sizi sevmiyor"

Meslektaşının Tarkan konserinde çığlık atıldığını gören Tuğba Ekinci, "Bunun neyine çığlık atarsınız anlamadım gitti. Resmen bıkmış şarkı söylemekten siz de sizi seviyor sanıyorsunuz" dedi.