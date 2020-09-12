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    Tuğba Ekinci yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

    Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, yeni aşkıyla gündemde. Ekinci, yeni aşkıyla fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede gündeme oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2020 - 06:01
    • Güncelleme : 12.09.2020 - 06:01
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    Tuğba Ekinci yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

    Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili videosuyla gündeme gelen 43 yaşındaki ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, bu sefer de yeni aşkıyla olay oldu.

    Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Tuğba Ekinci, yeni aşkını da Instagram hesabının hikayeler kısmından yaptığı paylaşımla duyurdu.

    Berk Fenercioğlu ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı, paylaşımına kalp emojisi ile birlikte "Aşkla beraber aşk günü" notunu düştü.

    İKİNCİ PAYLAŞIMINA FÜZE EMOJİSİ KOYDU

    Aşk dolu karelere imza atan Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte çekilen bir başka fotoğrafına ise füze emojisi koymayı seçti.

    Tuğba Ekinci yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı #1

    Tuğba Ekinci yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı #2

    Tuğba Ekinci yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı #3

    Tuğba Ekinci’den yaza veda paylaşımı/ HABERİ İÇİN TIKLAYIN

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