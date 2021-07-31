Tuğba Özay yangında atını kaybetti

Tuğa Özay yaptığı açıklamada, "Geçen sene Tarçın ile çok eğlenceli videolar çekip, yayınlamıştım. Aradan 1 sene geçti ve Tarçın’ın ciğerleri yangının yaydığı karbonmonoksite dayanamadı" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın nedeniyle birçok kişi, ev ve hayvanlar zarar gördü.

Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, Tuğba Özay çiftliğinin yandığını söyleyip kriz geçirmişti. Sinir krizi geçirip hastaneye kaldırılan Özay, taburcu oldu.

Taburcu olan Özay'ın çiftliğinde sorun olmadığı öğrenilirken, yaptığı paylaşımda Tarçın isimli atını kaybettiğini söyledi.

"MANAVGAT HALKININ CİĞERLERİ YANDI"

Yangınlarda dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden atı Tarçın'la bir fotoğrafını paylaşan Tuğba Özay, şu ifadeleri kullandı:

“Normalde yayınlamazdım ama yangının acısını herkes ama herkes iliklerine dek hissetsin istiyorum. 2007’de büyük bir yangın felaketi yaşamıştık ve 14 yıl sonra daha büyüğünü yaşadık.

Manavgat halkı üç gündür uyumuyor. Manavgat halkı elektriksiz , susuz. Manavgat halkının evleri, tarlaları, hayvanları, iş yerleri yandı. Manavgat halkının ciğerleri yandı, yürekleri yandı.”

ATINI KAYBETTİ

Ormanlarımız, köylerimiz, vatanımız yandı. Geçen sene fotoğraftaki Tarçın ile çok eğlenceli videolar çekip yayınlamıştım. Aradan 1 sene geçti ve Tarçın’ın ciğerleri yangının yaydığı karbonmonoksite dayanamadı.

Bu şerefsizliği, alçaklığı, hainliği yapanlar, memlekete duyarsız olanlar, mahalle yanarken gülme, eğlenme derdinde olan soysuzlar elbette Tarçın’ın gittiği cennette yer bulamayacaklar. Çünkü onlar hem yaşarken hem öldükten sonra yanacaklar. Yaktığınız yerden yanacaksınız!”