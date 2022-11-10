Tuğçe Özbudak'ın estetik isyanı

16 yılda bambaşka birine dönüşen Tuğçe Özbudak, 'estetik' haberlerine isyan etti.

2008-2010 yılları arasında ekranlara gelen 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle tanınan oyuncu Tuğçe Özbudak, son haliyle gündem oldu.

Yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka biri haline gelen oyuncu, yüzündeki değişimle dikkat çekti.

Ekranlardan uzak olmasına rağmen geçtiğimiz günlerde tekrar estetikli haliyle gündeme gelen Özbudak, hakkında çıkan haberlere isyan ederek sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Instagram'da 722 bin takipçisi olan oyuncu, hikayeler bölümünden bir fotoğrafını yayınlayarak yazdığı yazıda, şu ifadelere yer verdi:

"15 sene öncesi"

"Yeni bir estetik yaptırmadım ama yine de siz bilirsiniz. Her 2-3 ayda bir 15 sene önceki halimle karşılaştırılmamı artık normal karşılar hale geldim. Zaten saklamıyorum yaptırdığım işlemleri ama her seferinde yeni bir şey yaptırmışım gibi yazılması komik. Ayrıca 15 sene önceki haliyle kim aynı kalabilir ki? Yeter."