Tülin Şahin: Bir güne 72 saat sığdırıyorum

Geçtiğimiz yıl anne olan Tülin Şahin, çocuk sahibi olmanın kendisine çok şey kattığını söyledi.

Kızı Siena Leyla’nın babası, Portekizli Pedro de Noronha ile mahkemelik olan Tülin Şahin, bir magazin dergisine röportaj verdi. Şahin, kızı Siena Leyla’nın her anına şahit olmak istediğini söyledi.

"ASKER GİBİYİM"

20 yıldır podyumda yürüyen manken, “İşimi hala ilk günkü aşkla yapıyorum. Çok çalışkan ve disipliyim. Bir asker gibiyim. Tüm sektör bilir bunu” diye konuştu.

"DİNLENMEK NEDİR UNUTTUM"

Dinlenmek kelimesini bile unuttuğunu söyleyen Tülin Şahin, “Bebeğimi uyutur uyutmaz ütü yapıyorum, çamaşır yıkıyorum, kızımın yemeğini hazırlıyorum.

"BİR GÜNE 72 SAAT SIĞDIRIYORUM"

Siena Leyla bana çok şey kattı. Daha sabırlı olmayı öğretti. Beni törpüledi. Hayatı yeniden keşfetmemi sağladı. Sayesinde zamanı iyi kullanmam gerektiğini anladım. Artık bir güne 72 saat sığdırıyorum.

"İNSAN ÜRETTİM"

Anne olmaya bayıldım. Kendimi buldum. Hamilelik döneminde canımın istediğini yedim. Sonrasında da kiloları hiç dert etmedim. Bedenim hala ‘spor yap’ demiyor. Bu sürecin tadını çıkarıyorum. Kolay mı; sonuçta 9 ay boyunca içerde bir insan ürettim.” dedi.