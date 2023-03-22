Tülin Şahin, Hadise'ye Belçika'dan sipariş verdi

Türkiye'yi adeta yıkan Kahramanmaraş depremi sonrası yaptığı yardımlarla konuşulan ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde ailesini görmek için Belçika’ya gitti.

Dönmeden önce markete giren şarkıcı bol bol alışveriş yaptı. Danimarkalı Tülin Şahin, Hadise’nin paylaşımının altına “Benim siparişlerimi sakın unutma!” yazdı.

Hadise, Tülin Şahin'in yorumuna gülerek cevap verdi.

Hadise, geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem felaketinin ardından şu sözleri söylemişti:

"40 gün geçti depremden sonra… Bu fotoğrafı 24 Şubat çekmiştim. Uykusuz bir gece anneme atmıştım, annem uyuyamıyorum diye. Ne mutlu bana annem hayatta ve mesajım ona gidiyor, ne kadar şanslıyım diye düşünüyordum.

O kadar anne evladını ya da evlatlar annelerini kaybetti bu depremde. Hala içim yanıyor. Normale dönmek nedir? Bu cümle bana zor geliyor. Evet hayat devam ediyor ve etmeli ama bu felaket unutulmamalı."