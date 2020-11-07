Tülin Şahin kızının babasına yaklaşırsa hapis yatacak

Geçtiğimiz yıl ayrıldığı Portekizli sevgilisi Pedro de Noronha, Tülin Şahin'den şiddet gördüğünü iddia ederek korunma talep etti. Şahin, Noronha'ya yaklaştığı takdirde hapis yatacak.

Portekizli sevgilisi ile 2019 Kasım'da kızı Siena Leyla'nın dünyaya gelmesinin ardından ayrılan Tülin Şahin, şiddet iddialarıyla gündeme geldi.

Portekizli Pedro de Noronha, bir dönem birlikte yaşadığı manken Tülin Şahin’in kendisine tekme ve yumruk attığını söyledi.

Aynı zamanda mahkeme kararına rağmen çocukları Siena Leyla’yı kendisine göstermemekle tehdit ettiğini iddia eden Noronha korunma talebinde bulundu.

DİLEKÇEDE YER ALAN İFADELER

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan korunma talepli dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasında şiddetli geçimsizlik yaşanmıştır. Tülin Şahin, son derece agresif davranışlarda bulunmuştur.

Noronha’yı evden ayrılması ve kendi ülkesine gitmesi halinde çocuğun yüzünü bir daha göstermemekle ve çocuğun soyadını değiştirmekle tehdit etmiştir. Pedro de Noronha, 9 Ekim’de çocuğunu görmek için Tülin Şahin’in oturduğu konuta gitmiştir.

Noronha biraz gecikince Tülin Şahin sinirlenmiştir. Çocuğun önünde hakaretler yağdıran Tülin Şahin, Noronha’ya tekme ve yumruk atarak ağır şekilde darp etmiştir.”





PORTEKİZLİ HAKLI BULUNDU

Talebi değerlendiren mahkeme, Pedro de Noronha’yı haklı buldu.

YAKLAŞMAMASINA YÖNELİK KARAR ÇIKTI

Mahkeme, Tülin Şahin’in 1 aylık süreyle çocuğunun babası olan Pedro de Noronha’ya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, bulunduğu konuta ve işyerine yaklaşmamasına karar verdi.

ZORLAMA HAPSİNE ÇARPTIRILABİLİR

Mahkeme, Şahin’in karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine çarptırılacağını da kararında açıkladı.

Tülin Şahin, mahkemenin aleyhine verdiği korunma kararına itiraz etti. İddiaların asılsız olduğunu itiraz dilekçesinde belirten Şahin, asıl şiddete uğrayan tarafın kendisi olduğunu ifade etti.

Ancak mahkeme, verilen kararın usule ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle Tülin Şahin’in itirazını reddetti.