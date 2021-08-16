Tülin Şahin: Pedro hem kızımı hem beni dövdü

Tülin Şahin: Pedro hem kızımı hem beni dövdü

Tülin Şahin, kızı Siena Leyla’nın babası Portekizli iş insanı Pedro de Noronha’dan hem kızı hem de kendisinin şiddet gördüğünü öne sürerek dava açtı.

Ünlü model Tülin Şahin, geçtiğimiz ay kızı Siena Leyla’nın babası Portekizli iş adamı Pedro de Noronha’nın 1.5 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa başvurmuştu. Noronha, Lizbon dönüşü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan iş adamı ardından serbest bırakılmıştı.

DARP İDDİASI

Şahin, bu olayın ardından eski sevgilisinin 4 Ağustos’ta yaşadığı siteye gelerek kendisini darbettiğini ileri sürdü. İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran ünlü model, daha önce de kızının gözleri önünde defalarca dayak yediğini belirtti.

SÜRENİN UZATILMASINI İSTEDİ

Şahin, mahkemeye sitenin güvenlik kameralarına yansıyan şiddet görüntülerini de sundu. Mahkeme, 6284 sayılı kanuna dayanarak korunmaya ihtiyacı olan çocuğa şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı sebebiyle iş adamının 3 ay boyunca kızıyla ilişkisinin sınırlandırılmasına ve Şahin’e de yaklaşmamasına karar verdi. Karar kapsamında Noronha, kızını göremeyecek ve Şahin’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak, evine yaklaşmayacak, iletişim araçları ile onu rahatsız edemeyecek. Ünlü model, bu sürenin uzatılması talebinde de bulundu. Tülin Şahin, konuyla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.