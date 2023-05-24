Tülin Şahin, yalıda yaşayamadı

Manken Tülin Şahin, YouTube'da yayınlanan 'Bi' Dolaplar Çeviriyoruz' kanalında, ünlülerin stilisti Derya Balkan ve Özgür Yüksel'in sorularını cevapladı. İki yıldır Tarabya'da oturan 43 yaşındaki güzel, sağlık probleminden bahsederken, ilginç bir itirafta bulundu.
"Yalı dairesinde oturmayı sevmedim"
Ünlü model, "Suadiye'den Kanlıca'ya yalı dairesine geçiş oldu, acayip bir sert bir geçişti. Birisi 'Yalı dairesinde yaşamak nasıl?' diye merak edecek olursa ben sevmedim." dedi.
3.5 yaşında Siena Leyla adında bir kızı olan Tülin Şahin, "Yalıyı neden sevmedin?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.
"Ağır bir sinüzitim var"
"Orada biraz sağlık problemi giriyor devreye. Ağır bir sinüzitim var. Denizin üstünde olmak beni çok yoruyordu. Hamileliğime de denk geldi. Boğaz'da gün içinde akıntı yön değiştirdiği için o da insanı çok etkiliyor. Hamileyken zaten her şeyden etkileniyorsun. Boğaz'ın gelgitleri bana yansımaya başladı. Kanlıca'dan sonra Etiler'de oturdum. Türkiye'ye ilk geldiğimde de Etiler'de yaşamıştım. Sonra buraya, Tarabya'ya geldik. Ben, annem ve kızım Siena birlikte yaşıyoruz."