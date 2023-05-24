Tülin Şahin, yalıda yaşayamadı Model ve sunucu Tulin Şahin, rahatsızlığı yüzünden yalı dairesinden taşınmak zorunda kaldı.

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Manken Tülin Şahin, YouTube'da yayınlanan 'Bi' Dolaplar Çeviriyoruz' kanalında, ünlülerin stilisti Derya Balkan ve Özgür Yüksel'in sorularını cevapladı. İki yıldır Tarabya'da oturan 43 yaşındaki güzel, sağlık probleminden bahsederken, ilginç bir itirafta bulundu.

"Yalı dairesinde oturmayı sevmedim"

Ünlü model, "Suadiye'den Kanlıca'ya yalı dairesine geçiş oldu, acayip bir sert bir geçişti. Birisi 'Yalı dairesinde yaşamak nasıl?' diye merak edecek olursa ben sevmedim." dedi.

3.5 yaşında Siena Leyla adında bir kızı olan Tülin Şahin, "Yalıyı neden sevmedin?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

"Ağır bir sinüzitim var"