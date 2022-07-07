Tülin Şahin'den kadınlara 4 önemli tavsiye

Güzel manken Tülin Şahin, yaz tatile çıkacak olan takipçilerine 4 altın tasviye verdi.

ABDli Ünlü manken Cindy Crawford'a aşırı benzerliğinden dolayı kendisi hem Türk hem de dünya basınında Sivaslı Cindy olarak tanınan güzel manken Tülin Şahin, sosyal medya hesabından kadınlar için mayo ve bikini tüyoları verdi.

Güzelliğiyle ilgili sosyal medyada takipçileri tarafından sürekli soru yağmuruna tutulan manken, yaz ayının gelmesiyle kadınlara birkaç altın tavsiyeden bahsetti.

4 altın kural

Vücut tipine göre bikini ve mayo seçimi yapılması gerektiğini söyleyen Şahin, “Bacaklarınızı daha uzun göstermek istiyorsanız derin oyulmuş bikini altlarını tercih edin.

Vücudunuzun orta bölgesinde fazlalıklar varsa mutlaka toparlayıcı mayo alın.

Basenler kalınsa, bikini altlarını ipli tercih etmeyin.

Bralet tarzı bikini üstleri de göğüsleri alttan destekler, çok güzel bir form yaratır” dedi.