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    Tümer Metin babasını kaybetti

    Eski futbolcu Tümer Metin'in babası Ali Metin hayatını kaybetti.
    • 18.07.2022 - 23:47
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    Tümer Metin babasını kaybetti

    Eski futbolcu Tümer Metin’in babası Ali Metin, bir süredir verdiği yaşam savaşını kaybetti.

    Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Metin, babasının cenazesinin yarın Kozlu Camii'nde kılınacağını duyurdu.

    "Babamı kaybettik"

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tümer Metin, şu ifadeleri kullandı:

    "Her daim gülen yüzü ve mutlu bakan mavi gözleriyle 13 ay boyunca hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik. Herkesin Ali Babası, benim idolüm, canım babamın cenazesi yarın 19 Temmuz 2022 Salı günü Kozlu Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kozlu Mezarlığı’nda defnedilecektir."

    Tümer Metin babasını kaybetti #1


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