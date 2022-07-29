Turabi Çamkıran, Nagihan Karadere'ye yorum yazdı

Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Karadere, mayolu karelerini takipçileriyle paylaştı.

'Survivor All Star 2022' yarışmasındaki başarılı parkur performansıyla şampiyon olması beklenilen Nagihan Karadere, kupayı Nisa Bölükbaşı'na kaptırmıştı.

Karadere moral tatiline çıktı. Önceki gün Bitez'de bir beach'te görüntülenen Nagihan Karadere, kızı Ece Arven ile tatil sezonunu açtı.

Ünlü isim, son olarak renkli mayosuyla iskelede verdiği pozları paylaştı. Karadere'nin "Mis bir gün" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Turabi'den nazar boncuğu

İki kere Survivor'da şampiyon olan Turabi Çamkıran, Nagihan'ın mayolu pozlarına kayıtsız kalamadı.

Çamkıran, paylaşımına yorum yaparak nazar boncuğu emojileri koydu.