Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızları Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra bir araya geldi.

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde Cemşit ve Asya karakterini oynayan Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra buluştu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesi'nin düzenlediği kitap günlerine konuk olan ünlü sanatçılar yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Yıllar sonra

"4. Kitap Günleri" etkinliğinin açılışına katılan ikili, ilk olarak Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda söyleşi düzenlendi.

"Türkan güçlü bir kadın"

Ahmet Mekin, rol arkadaşı Türkan Şoray'ı öve öve bitiremedi. Mekin, "Türkan çok yetenekli ve çalışkan bir kadın. Onun gücü onu sultanları sultanı yaptı." diye konuştu.