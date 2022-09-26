Petrol
84.6
-0.51%
Euro
17.8936
0.28%
Dolar
18.4463
0.18%
Altın
977.61
0.46%
Borsa
33
0.57%
Bitcoin
352.206
-0.40%
BTXN Coin
10.41
12.78%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra buluştu

    Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızları Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 10:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra buluştu

    Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde Cemşit ve Asya karakterini oynayan Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra buluştu.

    Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesi'nin düzenlediği kitap günlerine konuk olan ünlü sanatçılar yoğun bir ilgiyle karşılandı.

    Yıllar sonra

    "4. Kitap Günleri" etkinliğinin açılışına katılan ikili, ilk olarak Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda söyleşi düzenlendi.

    "Türkan güçlü bir kadın"

    Ahmet Mekin, rol arkadaşı  Türkan Şoray'ı öve öve bitiremedi. Mekin, "Türkan çok yetenekli ve çalışkan bir kadın. Onun gücü onu sultanları sultanı yaptı." diye konuştu.

    Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra buluştu #1

    Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra buluştu #2

    Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra buluştu #3

    Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra buluştu #4


    İlginizi Çekebilir

    Habertürk'te canlı yayın kavgası
    Medya

    Habertürk'te canlı yayın kavgası

    İran, İngiltere ve Norveç Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı
    Dünya

    İran, İngiltere ve Norveç Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir