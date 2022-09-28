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    Türkan Şoray'a şok: Fatma Girik öldü, sen ölme, bak kendine

    Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı. Bu sırada yaşlı bir kadın, Şoray'a yazma hediye ederek "Fatma Girik öldü, sen ölme. Bak kendine" dedi. Şoray ise büyük bir şok yaşadı.
    • 28.09.2022 - 20:24
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 20:44
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    Türkan Şoray'a şok: Fatma Girik öldü, sen ölme, bak kendine

    Mersin'de Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 3 yeni pamuk cinsi ıslah etti.

    Enstitü, yetiştirilen bir pamuğa ise "Türkan" adını verdi. Bu pamuk çeşidine Adana Büyükşehir Belediyesi’nde katkı verdi.

    Bu sene ilk kez Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde bir tarlaya bin 500 dönüm "Türkan" cinsi pamuk ekildi.

    Türkan Şoray da katıldı

    Pamuğun hasadı ise bugün gerçekleştirildi. Hasatta ortalama dönüm başına 600-700 kilogram verim alındı.

    Yeşilçam'ın önemli oyuncularından Türkan Şoray da adının verildiği pamuk cinsinin hasadına katıldı ve kadınlarla birlikte tarlaya girerek pamuk topladı.

    Türkan Şoray'a şok: Fatma Girik öldü, sen ölme, bak kendine VİDEO


    Türkan Şoray a şok: Fatma Girik öldü, sen ölme, bak kendine #1

    "Fatma Girik öldü, sen ölme"

    Bu sırada Türkan Şoray’a Sıdıka Kılıç isimli bir kadın yazma hediye etti. Ayrıca Kılıç, Türkan Türk Sinemasının önemli oyuncularından Şoray’a, "Fatma Girik öldü, sen ölme. Bak kendine” dedi. Şoray ise bunun üzerine şok geçirerek, "Allah bilir." cevabını verdi.

    Türkan Şoray a şok: Fatma Girik öldü, sen ölme, bak kendine #2

    "Adana, pamuklara bürünsün"

    İHA'nın haberine göre; Türkan Şoray ise pamuk çeşidine isminin verildiği için mutlu olduğunu belirterek, "Son dönemlerde pamuğun ekim alanlarının azaldığını duyuyorum. Yıllardır Adana’da pamuk üretiminden bahsedilirdi. Dileğim bundan sonra daha çok üretim olsun, Adana, pamuklara bürünsün." dedi.

    Türkan Şoray a şok: Fatma Girik öldü, sen ölme, bak kendine #3

    Türkan Şoray a şok: Fatma Girik öldü, sen ölme, bak kendine #4

    Türkan Şoray a şok: Fatma Girik öldü, sen ölme, bak kendine #5

    Türkan Şoray a şok: Fatma Girik öldü, sen ölme, bak kendine #6


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