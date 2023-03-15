Türkbükü'nde 2023 yaz tarifesi belli oldu Geçtiğimiz yıl Türkbükü'nde 196 liraya satılan lahmacunun fiyatına bu yıl da zam geldi.

Tatil bölgeleri 2023 yaz sezonu için hazırlıklara başladı. Yüksek fiyatlarıyla her sene gündeme gelen Türkbükü, fiyat listesini belirledi.

Her yaz dolup taşan özellikle turistlerin akın ettiği Türkbükü bu sene de şaşırtmadı.

Menü 450 oldu

Takvim'de yer alan habere göre, geçtiğimiz yıl 196 TL'ye satılan lahmacun bu yıl 310 TL'den müşterilere servis edilecek.

Bodrum plajlarının vazgeçilmez yiyeceği lahmacunun yanında servis edilen ayranın 2023 yılı fiyatı da belli oldu. 2022 yılında 95 TL'ye satılan ayran artık 140 TL'ye satılacak.

Yani lahmacun-ayran menüsü yemek isteyen tatilciler 450 TL'yi gözden çıkarmak zorunda kalacak.

Kate Moss bu sene de şoke olacak

Her yıl olduğu gibi geçtiğimiz yıl da Bodrum’u seçen İngiliz model Kate Moss, 195 TL’lik lahmacun fiyatını görünce şoke olmuştu.

Şaşkınlığını arkadaşlarından da gizleyemeyen ünlü model, hemen ilçedeki diğer mekanlar için araştırmalara başlamıştı.