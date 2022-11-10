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    Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı

    Ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 12:33
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 12:54
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    Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı

    Yeşilçam'da çok sayıda filmin yönetmeliğini yapan Türker İnanoğlu'ndan kötü haber geldi.

    Solunum sıkıntısı var

    Ünlü yönetmen, solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Daha önce bel fıtığı ameliyatı olan İnanoğlu’nda kalça kırığı meydana geldi.

    Solunum rahatsızlığı da yaşayan Türker İnanoğlu'nun, özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

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