Türker İnanoğlu'ndan Fatma Girik'e veda yazısı

Fatma Girik için duygusal bir yazı kaleme alan Türker İnanoğlu, 'Yeri doldurulamaz bir sanatçıydı' ifadelerine yer verdi.

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Fatma Girik, dün sabah saatlerinde Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, Girik için duygusal bir paylaşıma imza attı.

İşte Türker İnanoğlu'nun Fatma Girik'e veda yazısı:

"ARKADAŞLIĞIMIZ BİR ÖMÜR SÜRDÜ"

"Yeşilçam’ın ölümsüzleri arasına, arkasında büyük bir sevgi seli bırakarak bir usta sanatçı daha katıldı. Sinemada yönetmenliğe yeni başladığım dönemde üst üste üç film çekmiştim. Üçünde de başrolde Fatma Girik vardı. Onunla o günden başlayan derin arkadaşlığımız bir ömür boyu sürdü. O, 180’i aşkın filmde, ayrıca rol aldığı birçok dizideki oyun gücüyle seyircinin gönlünde taht kurmuştu..

"HİÇBİR ZAMAN VASAT OLMADI"

Gerek filmlerde gerek televizyon dizilerinde sergilediği oyunculuk başarısı hiçbir zaman vasat olmamıştı. O nedende Fatma Girik zirveye çıkmayı ve oradan kalmayı hak etmiş bir stardır. Filmlerinde genellikle erkek gibi, mert, sağlam kadın karakterlerini yansıtır.

"ERKEK FATMA"

Varoşların belalı 'erkek Fatma'sıdır o. Şişli Belediyle Başkanlığı’nda da başarılı ve saygın kişiliğiyle ses getiren bir yönetim sergilemişti..

Bir gün 'kavgacılar' dediğimiz oyuncu kadrosundan birkaçı bana geldi. O sırada Yeşilçam emekçilerinin lehine yasal bir değişiklik yapılmıştı. Türk sinemasından 75 kişi emekli olacaktı. Ama ‘kavgacılar’ bu haktan yararlanma konusunda zorlanıyordu. Haktan yararlanabilmeleri için bir miktar para yatırmaları gerekiyormuş. O dönemde Fatma, Şişli Belediye Başkanı’ydı. Telefon ettim, durumu anlattım. 'Hemen bana gelsinler' dedi. Gitmişler. Kısa süre sonra tüm kavgacıların emekli olduğunu duydum...

"HERKESE YARDIM EDER"

İstanbul’un bin 800 koltuklu en büyük sineması olan Kent Sineması’nı satın almıştık. Salonu bir an önce hayata geçirebilmem için otopark sorunu gibi güvenlik sorunu gibi bazı engellerin belediye nezdinde çözüme kavuşması gerekiyordu. Kendisinden rica ettik. Hemen çözdü. Açılışı da o yaptı...

Fatma’yı en son 'Gurbet Kadını' adlı, reyting rekorları kıran 100 bölümlü dizimde oynattım. Bu bizim son çalışmamız oldu. Fatma’nın vefatıyla Yeşilçam’dan bir yıldız daha eksildi. Eksilen o yıldız mevcutların en parlaklarından biriydi...

"YERİ DOLDURULMAZ"

O bundan böyle her filmi gösterildiğinde anılacak ve dualarla izlenecek. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Yeri doldurulamaz bir sanatçıydı. Allah gani gani rahmet eylesin, mekânı cennet olsun."