Türkiye, Meghan Markle ve Prens Harry röportajını yakından takip etti

Türkiye, Meghan Markle ve Prens Harry röportajını yakından takip etti

Meghan Markle ve Prens Harry'nin Oprah Winfrey'e verdikleri röportaj, Türkiye'de de merak uyandırdı.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan bir yıl sonra Oprah Winfrey'e verdikleri röportajın yankıları bitmek bilmiyor. Röportajın en ağır bölümü ise Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi'ni, oğlu Archie'nin ten rengi üzerinden ırkçılıkla suçlaması oldu.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın ortalığı karıştıran röportajını, dünyada 50 milyon kişi izledi.

TÜRKİYE MEGHAN VE HARRY'İ MERAK ETTİ

Türkiye de gündemden geri kalmadı. Google'da Meghan ve Harry çiftini araştırmaya başladı. İkiliyi en çok arayan iller Siirt, Ağrı, Nevşehir, Elazığ ve Van oldu.