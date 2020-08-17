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Tuvana Türkay, kas yaptı
Tuvana Türkay, karantina döneminde bile sporu bırakmadı.
- Haber Merkezi
- 17.08.2020 - 07:56
Koronavirüs sebebiyle evlerine kapananlar ünlüler gibi diyeti bozmayan oyuncu Tuvana Türkay’ın, karantina döneminde sporunu aksatmadığı ortaya çıktı.
Bikinisinin üzerine giydiği gömlekle çektiği ayna pozunu Instagram’dan paylaşan oyuncunun, kaslı vücudu dikkat çekti.
TAKİPÇİLERİ BEĞENDİ"
Türkay’a takipçileri, “Muhteşem olmuşsun, sakın sporu bırakma” yorumunu yaptı.