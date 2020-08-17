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    Tuvana Türkay, kas yaptı

    Tuvana Türkay, karantina döneminde bile sporu bırakmadı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2020 - 07:56
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    Tuvana Türkay, kas yaptı

    Koronavirüs sebebiyle evlerine kapananlar ünlüler gibi diyeti bozmayan oyuncu Tuvana Türkay’ın, karantina döneminde sporunu aksatmadığı ortaya çıktı.

    Bikinisinin üzerine giydiği gömlekle çektiği ayna pozunu Instagram’dan paylaşan oyuncunun, kaslı vücudu dikkat çekti.

    TAKİPÇİLERİ BEĞENDİ"

    Türkay’a takipçileri, “Muhteşem olmuşsun, sakın sporu bırakma” yorumunu yaptı.

    Tuvana Türkay, kas yaptı #1

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