Twitter'da orgcu Fevzi eleştirilere cevap verdi

Ufuk Beydemir, yeni fenomen Fevzi Kağan'ı hedef alan tweetinde Fevzi ve Sefo'nun konser videosunu alıntılayıp sitemde bulundu. Fevzi ise suskunluğunu bozdu ve cevap verdi.

Bu yılın popüler şarkılarından olan "Isabelle" şarkısı ile adını duyduğumuz Sefo, geçtiğimiz konserinde org çalması ile hafızılarda yer edinen 12 yaşındaki fenomen Fevzi ile sahnesini paylaştı. Şarkının ve Fevzi Kağan'ın popüleritesi hakkında, Ufuk Beydemir'den ardı arkası kesilmeyen eleştiriler geldi.

"Seviye bu. Prim yapan bu."

Fevzi Kaan tartışmaya dahil oldu

Ay Tenli Kadın şarkısı ile bilinen Ufuk Beydemir ve Sefo arasında uzun soluklu tweetler ile tarışma yaşandı. Bunun üzerine Fevzi Kaan da tartışmaya dahil oldu ve bir Twitter hesabı açarak ünlü şarkıcıya yanıt verdi.

''Abi sen ne çalıyorsun emeğim dışında?''

Fevzi Kaan tweetinde; "Sıfır yetenek olabilirim ama org çalıyorum abi sen ne çalıyorsun emeğim dışında." dedi.

Fevzi'nin tepkisi üzerine bir tepki de Sefo'dan geldi

Ufuk Beydemir ise, "Gerçek hayat yerden yere bu çocuğu vururken hepiniz sorumlu olacaksınız." diyerek son bir sitem de bulundu.