Üç çocuk annesi Gal Gadot, doğurmayı anlattı

Wonder Woman yıldızı Gal Gadot, verdi bir röportajda çocuk doğurmaya dair deneyimlerini paylaştı.

36 yaşındaki Wonder Woman yıldızı, Instyle dergisinin şubat sayısı için verdiği röportajda çocuk doğurmakla ilgili tecrübelerinden bahsetti.

Samimi açıklamalarda bulunan dünyaca ünlü oyuncu, doğum yapmayı sevdiğini, eğer fırsatı olsa bunu daha sık yapacağını açıkladı.

"TAM O AN İNANILMAZ"

Gadot, "Yapabilseydim haftada bir doğururdum. Çok büyülü bir şey. Dürüst olmak gerekirse, her zaman epidural aldığım için çok acı verici değil. Hayat yarattığınızı hissettiğiniz tam o an, inanılmaz." diye konuştu.

"HAMİLELİK ZOR"

Ancak eşi Yaron Varsano'yla 10 yaşındaki Alma, 4 yaşındaki Maya ve 8 aylık Daniella adında üç kıza sahip Red Notice filminin yıldızı, migrenlerle boğuştuğu ve kendini iyi hissetmediğinden hamileliğin kendisi için daha zor olduğunu kabul etti. Gadot, "Hamilelikler benim için zorlu. Hasta hissediyorum ve migrenim oluyor. Rahat hissetmiyorum." dedi.

Gadot, çocuk doğurmanın yanı sıra üç kızı söz konusu olduğundan ne kadar korumacı davrandığına da değindi. Aktris, kızlarının, yaşamının mümkün mertebe mahrem tutmaya çalıştığı bir yönü olduğunu açıkladı.