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    Üç Kız Kardeş'e bak sen! 22 Mart Salı 2022: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

    Salı akşamı Destan, Baba, Masumlar Apartmanı, Survivor All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 8 Mart 2022 Salı reyting sıralaması...
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 11:14
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    Üç Kız Kardeş'e bak sen! 22 Mart Salı 2022: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    22 Mart 2022 Salı akşamı ATV'de Destan, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star TV'de Olanlar Oldu, FOX TV'de Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Show TV'de Baba ve TV8’de Survivor yapımları yayınlandı.

    Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 22 Mart 2022 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 22 Mart 2022 Salı reyting sonuçları...

    DÜN GECENİN REYTİNGLERİ

    22 Mart 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Üç Kız Kardeş, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Destan aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Üç Kız Kardeş üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

    20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber , üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    Üç Kız Kardeş e bak sen! 22 Mart Salı 2022: Reyting birincisi hangi yapım oldu? #1

    AB İLK 10 PROGRAM

    Üç Kız Kardeş e bak sen! 22 Mart Salı 2022: Reyting birincisi hangi yapım oldu? #2

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    Üç Kız Kardeş e bak sen! 22 Mart Salı 2022: Reyting birincisi hangi yapım oldu? #3


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