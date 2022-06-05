Petrol
121.08
2.95%
Euro
17.5968
-0.58%
Dolar
16.4143
-0.24%
Altın
977.22
-1.19%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
495.564
0.14%
BTXN Coin
13.69
5.22%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Üç Kız Kardeş'ten aşk çıktı

    Üç Kız Kardeş dizisinde Mine karakterine hayat veren Nazlı Senem Ünal ile Mesut rolünü canlandıran Demircan Kaçel'in sette başlayan arkadaşlığı aşka dönüştü.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 17:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Üç Kız Kardeş'ten aşk çıktı

    İclal Aydın'ın aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazandı.

    Başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisi, salı akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yerini aldı.

    15. bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanan dizinin setinden aşk çıktı.

    Sosyal medyadan duyurdular

    Üç Kız Kardeş dizisinde Mine'yi canlandıran Nazlı Senem Ünal ile Mesut'a hayat veren Demircan Kaçel'in sette başlayan arkadaşlığı aşka dönüştü.

    Oyuncu çift, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımla aşklarını doğruladı.

    Nazlı Senem Ünal, geçtiğimiz gün Instagram'dan Demircan Kaçel ile bir fotoğrafını paylaştı.

    Paylaşımının altına ''Ve bir de aşk oldu'' notunu düşen Ünal, ilişkilerini cümle aleme ilan etti.

    Üç Kız Kardeş ten aşk çıktı #1

    Üç Kız Kardeş ten aşk çıktı #2

    Üç Kız Kardeş ten aşk çıktı #3


    İlginizi Çekebilir

    16 yıl sonra konser verdi
    Magazin

    16 yıl sonra konser verdi

    Eser-Berfu Yenenler çiftinden yeni kare
    Magazin

    Eser-Berfu Yenenler çiftinden yeni kare

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Görüş Bildir