Üç Kuruş 23. bölüm fragmanı: Leyla kurtulsun diye dua ederken, Efe öldü!

Üç Kuruş 23. bölüm fragmanı: Leyla kurtulsun diye dua ederken, Efe öldü!

Üç Kuruş'un yayınlanan son fragmanında; Kılıç ile karşı karşıya gelen ve dayak yiyen Efe, bayıldı. O sırada Kılıç'ın eline aldığı sopayla Efe'ye vurmaya hazırlandığı görüldü.

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı Üç Kuruş, son zamanlarda heyecanını artırdı.

Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrolünde olduğu dizide geçtiğimiz hafta, Leyla ve Efe'nin düğünü yapıldı.

Leyla'nın Kartal'la oynarken Kılıç tarafından vurulması sosyal medyanın en fazla konuşulan sahnelerinden oldu.

Leyla'nın hastanede gözlerini açması herkesin rahat bir nefes almasına sebep oldu ancak yeni fragman yeniden hüzünlendirdi.

Kılıç ile karşı karşıya gelen ve Leyla'nın intikamını almak isteyen Efe, dayak yedi. Kılıç'tan dayak yiyen ve bayılan Efe'nin akıbeti merak edildi.

Fragmanın son sahnesinde Kılıç'ın eline aldığı spoayla Efe'ye yönelmesi "Kesin öldü" yorumlarına neden oldu. İşte Üç Kuruş 23. bölüm fragmanı..

Üç Kuruş 23. bölüm fragmanı İZLE