Uçağı rötar yapan Zeynep Bastık sitem etti: "Yeter be" Son dönemde paylaşımlarıyla adından söz ettiren Zeynep Bastık uçağı rötar yiyince sosyal medyada paylaşım yaptı.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Zeynep Bastık, yeni bir paylaşım yaptı. Uçağı rötar yapan şarkıcı sitemli paylaşımıyla dikkat çekti.

"Sen değiştin"

Bastık "Niye bu kadar her uçak rötar yiyor? Ne dönüyor yukarı" dedi. Zeynep Bastık'a bu paylaşımından sonra ise "Sen değiştin" yorumları geldi.

"Yeter be!"

Şarkıcı bu eleştiriye anlam veremedi ve "Nasıldım tam olarak, rötar yiyen uçakları tercih etmeyen biri miydim mesela" dedi.

Zeynep Bastık daha sonra da uçakta video çekerek "Bazıları sadece konuşmak için konuşuyor. Ne diyeyim ki size şimdi. Yeter be!" diyerek isyan etti.